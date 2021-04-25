توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، في ذكرى تحرير سيناء الغالية. وكتب الرئيس السيسى علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: الأرض لنا هي العرض والشرف والكرامة وقدس... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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