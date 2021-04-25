بعد ابنته.. إصابة حسام البدري بفيروس كورونا

أُصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس. ويخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة. وشهدت الأيام الماضية إصابة زينة ابنة حسام البدرى للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتخضع حاليا للعزل الصحى أيضا.

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