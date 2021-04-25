كلها شائعات.. التعليم العالي تنفي إلغاء الامتحانات أو استبدالها بالأبحاث

نفي مصدر في وزارة التعليم العالي، ما يتم ترديده خلال الساعات الجارية، عن وجود أي نية لإلغاء الامتحانات الجامعية، مؤكدا استمرار الدراسة على مستوى الجامعات الحكومية، لافتا إلى أن المجلس عقد اجتماعا أمس، ولم يتم التطرق إلى مسألة تعديل الدراسة أو الإسراع فى إتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى أو استبدالها بأبحاث خلال الاجتماع، وبالتالى فإن الدراسة مستمرة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح المصدر، أن الجامعات ستكمل الفصل الدراسى الثانى، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مع إتمام الامتحانات، مؤكدا أنه ليس من الضرورى ما يطبق على طلاب التعليم قبل الجامعى يتم تطبيقه على طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالجامعات بصرامة مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية وتقليل أعداد الطلاب فى قاعات الامتحانات.

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