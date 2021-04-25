/628534/ذكرى-تحرير-سيناء-الرئيس-يضع-إكليل-زهور-والسيدة-انتصار-تغرد

استمر الاحتفال بذكرى تحرير سيناء حيث وجهة قرينة الرئيس التحية للقوات المسلحة، ووضع الرئيس السيسي إكليل زهور على قبر الجندي المجهول.

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بتحية تقدير إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصرى، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم. وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".

الرئيس يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة فى مدينة نصر، ويأتى ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة للذكرى الـ39 لتحرير سيناء الحبيبة.

وعزفت الموسيقات العسكرية «سلام الشهيد» فى تقليد عسكرى أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الابرار، ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفى نهاية الاحتفال، قدم الرئيس التهنئة لقادة الأفرع الرئيسية ورجال القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.