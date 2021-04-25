/628541/الرئيس-السيسي-يتلقى-اللقاح-المضاد-لفيروس-كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورة للرئيس وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة تحرير سيناء

كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم،

أتحدث إليكم اليوم في الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية... سيناء... الأرض الطاهرة، ومعبر الأنبياء... البقعة المقدسة التي طالما مثلت لمصر عمقاً استراتيجياً، والتي تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين.

وسيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري... فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصاراً عسكرياً ودبلوماسياً، بل امتدت لتصبح نموذجاً خالداً لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكرياً وسياسياً... فلم تكن أبداً الحرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.

وها نحن اليوم نسترجع هذه الذكرى المجيدة... التي تمثل منبعاً لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثالاً يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرساً في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات... ولنؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرةٌ على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والازدهار.