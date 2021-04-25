/628528/سامي-قمصان-حسين-الشحات-كاد-أن-يرحل-عن-الأهلي-الفترة-الماضية

أكد سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، أن طريقة تعامل الجهاز الفنى لفريقه مع حسين الشحات أنقذته من الرحيل عن القلعة الحمراء،

وقال قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحريف"عبر إذاعة أون سبورت إف إم، " كل الفرق تقاتل أمام الأهلي، ومن حق الجميع بالتأكيد أن يتقاتل للفوز أو التعادل أمام المارد الأحمر، ولكن عندما نسجل في بداية اللقاء تكون الأمور جبده وذلك مثلما حدث أمام فريق إنبي. ولكن مفيش فريق فى العالم يتحمل ضغط المباريات بحيث يلعب كل 48 ساعة وسط هذا الكم الكبير من الإصابات ومع ذلك يتم توجيه نقد لاذع للجهاز الفنى وموسيمانى".

اتحاد الكرة يعلن سفر أحمد مجاهد ومحمد بركات لحضور قرعة كأس العرب

وتابع قائلاً:" موسيماني يعلم جيداً طبيعة العمل داخل النادي الأهلي، حيث الضغوظ والصعوبات من الجماهير، ودائماً يحاول الأنسجام مع الأوضاع، خاصة أنه جاء ولم يقم بفترة إعداد مع الفريق، ويخوض منافسات متتالية فى مختلف البطولات ولكنه أحيانا يشعر بالغضب جراء بعض الانتقادات غير المنطقية أو الأسئلة التى توجه له فى المؤتمر الصحفى، مثل سؤال حسين الشحات فى مباراة سموحة الماضية".

وأستكمل حديثة قائلاً " هناك بعض من يحمل مسئولية الإصابات علي موسيماني حيث هي أمور خارج عن إراداتنا، فيما ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وفقاً للظروف التى تسبقها".

وأكد :” الجماهير كانت تهاجمنا لإشراك حسين الشحات وتقول ميستحقش يكمل فى الأهلى، ووقفنا جنبه ودعمناه ودلوقتى بيسجل فى كل مباراة وبيصنع هدف".

وأضاف: " موسيماني دائماً يحب أن يستشير كل أفراد الجهاز الفني، بينما يسأل مدرب الأحمال بشأن، بعض اللاعبين لو أجرى تغييرا فى مركز معين ".

ووأصل "بالأرقام محمد شريف رقم 1 فى خط الهجوم، ولكن لدينا ثقة فى والتر بواليا ومروان محسن ونحاول تجهيز صلاح محسن ."

وأردف " الروح الحلوه داخل الفريق، وتدريبه المتميز هو سر تألق علي لطفي في مباراة القمة، وبالطبع أنه لم يشارك فى مباراة سموحة لأن عند عودة الحارس الأساسي للفريق بعد شفاءة من فيروس كورونا، كان لابد أن يشارك”.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهللي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح المار الأحمر.

وأختتم حديثة قائلاً:"بدر بانون الأقرب للعودة لقائمة الأهلى أمام المصرى بينما يحتاج أيمن أشرف أسبوعاً للتعافى من خشونة الركبة ".