سناء السعيد: اتفاقية الشراكه مع ألمانيا تُسهم في حل مشكلة البطالة بشكل جزئي

/628535/سناء-السعيد-اتفاقية-الشراكه-مع-ألمانيا-تسهم-في-حل-مشكلة-البطالة-بشكل-جزئي

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن الإتفاقية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وحل جزئي لمشكلة البطاله، مشيرة إلى أنها تُعتبر دفعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدل النمو ولها دور كبير في تشغيل العماله.

إيضاح الرقم الحقيق للبطالة

ولفتت عضو مجلس النواب سناء السعيد ، إلى أن الهدف كبير وسامي وعلينا معرفة حجم البطالة، متابعة " أي رقم سوف نصل إليه بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية وعلى الحكومة إيضاح الرقم الحقيقي لحجم البطالة والمستهدف من تنفيذ هذة الاتفاقيه".

الموافقة على قرار الخطابات المتبادلة بين مصر والمانيا

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي الجباليرئيس مجلس النواب ، الرئيس عبد الفتاح السيسي،والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة بذكري تحرير سيناء، واستراداد الأرض .

ونعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس لنواب، شهداء حادث قطار المنصورة قائلا:”، بقلوب يملؤها الحزن والأسى ننعى ضحايا حادث قطار بنها - المنصورة الذي أدمى قلوبنا جميعا”.