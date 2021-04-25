/628536/إيهاب-منصور-يتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-السماح-للطلاب-بدخول-ورقة-المفاهيم-الامتحان

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن السماح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالكتابة على ورقة المفاهيم والدخول بها للامتحان.

السماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم فى الامتحان

وأضاف إيهاب منصور، عضو مجلس النواب:” أن بعض الإدارات أفادت بأنه لا يوجد لديها أى قرارات بهذا الشان وبعض الإدارات أفادت بالسماح مما سيؤثر على المنظومة وتكافؤ الفرص بين الطلاب”.

تزايد مصابي فيروس كورونا

كما طالب النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، في بيانه بالنظر فى أمر نزول الطلاب للمدارس، فى ظل التزايد الكبير جدًا وغير المتوقع لأعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه أصبح من الضرورة حفاظا على الأرواح أن تُستكمل الدراسة online ونمنع الذهاب للمدارس قدر الإمكان.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ومن المُقرر، أن تنطلق غدًا ، الإثنين، امتحانات الصف الثاني الثانوي العام المجمعة لشهر أبريل الجاري حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.