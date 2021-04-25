/628538/مي-رشدى-القمة-المصرية-الإماراتية-رسالة-على-وجود-استراتيجية-وعلاقات-متينة-بين-البلدين

اكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الاسكان، على أن القمة المصرية الإماراتية، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بعثت برسائل للعالم باستراتيجية ومتانة العلاقات بين البلدين ووحدة المصير بين القاهرة وأبو ظبى، مشيرة إلى ان لقاء الاخوة أكد على التطابق التطابق التام والحقيقى بين الدولتين .

مي رشدي: الزيارة ناجحة

واشارت عضو مجلس النواب، مي رشدي، على أن الزيارة ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح البلدين، ودليل على أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات منذ أكثر من نصف قرن قوية وراسخة وقائمة على المحبة والأخوة، وكذلك دور الدولتين تجاه جميع القضايا والملفات المصرية والاماراتية والعربية والاقليمية والدولية وتعزيز العمل العربي المشترك، الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد ابو ظبي .

مي رشدى: الزيارة جاءت لتعزيز التعاون

وأكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، على أن الزيارة تأتي أيضًا لتعزيز التوصل إلى حلول سياسية للأزمات، التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل ولي عهد دولة الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد، لتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مواجهة التحديات العربية والإقليمية.