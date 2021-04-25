/628542/تأجيل-الحكم-على-خلية-داعش-حلوان-لجلسة-25-مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى المنعقدة، بمجمع محاكم طرة، تأجيل قضية داعش حلوان لجلسة 25 مايو لحضور المتهمين. وتضم القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة ، 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية. ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

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