/628544/فيبي-فوزي-في-ذكرى-تحرير-سيناء-اثبتوا-قدرتهم-على-تحقيق-النصر-في-معارك-التحرير-والتنمية

هنأت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة مرور ذكرى تحرير سيناء.

وكيلة الشيوخ تهنئ الشعب المصرى

وكتبت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي علي حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي: في ذكرى رفع العلم المصري على سيناء الحبيبة، اتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري البطل وقواته المسلحة الباسلة، الذين أثبتوا دائما قدرتهم على تحقيق النصر في معارك التحرير كما في معارك التنمية”.

وكيلة الشيوخ: تحرير تراب الوطن هو تحرير للإنسان

وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى:” لقد كان تحرير تراب الوطن تحريرًا للإنسان، وتأكيدًا لإرادته الصلبة وعزيمته التي لا تلين، متمنية كل الخير والاستقرار والازدهار لمصرنا الغالية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتحل علينا ذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.

ويعد هذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية، حيث تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982 م.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث اليوم، عن ذكرى التحرير، حيث أكد أن يوم التحرير سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل المصريين، وملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا .