/628545/تعرف-على-مواجهات-القطبين-الأهلى-و-الزمالك-في-الألعاب-الجماعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الكثير من الأرقام المهمة في مباريات القمة مع الزمالك، على مدار 114 سنة في تاريخ الأهلي، قبل قمة مساء الخميس، التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز

وتاريخ لقاءات الأهلي والزمالك الذي يدخل ضمن هذه السنوات الطويلة لنادي القرن مليء بالأرقام نستعرضها في السطور التالية.

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اخر مواجات الفريق كانت يوم 18 أبريل الماضي والتي كانت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة 2/1، حيث احرز الأهداف كل من أحرز محمد شريف لاعب المارد الأحمرهدفين، واحرز شيكابالا الهدف الوحيد للفارس الأبيض.

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي توج بلقب كأس مصر على حساب نظيره فريق الزمالك، بعد أن تغلب عليه في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة د.حسن مصطفى، بدأ الفريق المباراة بشكل قوي واستحوذ على اللعب وبادر بالتسجيل بعد تألق من عبدالرحمن فيصل وعبدالعزيز إيهاب وأسامة الجزيري، بينما نجح محمد عصام الطيار في التصدي لأكثر من انفراد.

استطاع النادي الأهلي لكرة طائرة الفوز الاهلى بنتيجة 3/0 أمام فريق الزمالك، بينما انتصر فريق السلة بالنادي الأهلي الفوز علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 112-106.

أستطاع فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي أن يحقق الفوز غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3أشواط مقابل لاشئ، بينما اخر مواجهات فريق كرة الماء بالقلعة الحمراء فاز بنتيجة 7-1.

ويستعد نادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم 5/10.

يستعد النادي المصري خوض مباراة الجولة الخامسة عشر والمؤجلة أمام النادي الأهلي، وسوف تقام المباراة مساء الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب الأسكندرية