وزارة الأوقاف تنشر السهرة الرمضانية ليوم 24 أبريل

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على الـ"يوتيوب" سهرة إيمانية جديدة، تضمنت تلاوات لكبار قراء القرآن الكريم، وخاطرة إيمانية لشباب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف.





وقدَّم للسهرة د. حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، وقدم القارئ الشيخ هانى الحسينى، ثم بعد ذلك فقرة الاستغفار والتى قدّمها د. جمال عبد العزيز عثمان، من شباب علماء الأوقاف، والمبتهل أحمد البشتيلى. وضمن فقرة النماذج التى ندعمها؛ جاءت المبتهلة ندى أسمر، الفائزة بالمركز الثانى فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم لعام 2017، وهى فى الصف الثالث الإعدادى، معهد عبد المنعم رياض الأزهرى، بمحافظة البحيرة. يأتى ذلك ضمن مواصلة وزارة الأوقاف نشر الرسائل الدينية والسهرات الإيمانية فى شهر القرآن.

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