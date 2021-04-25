/628543/تامر-عبد-القادر-وجود-وزارة-للدولة-للإعلام-إهدار-للمال-عام

قال النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل قد تأخرت كثيرا ،مشيرا إلى أنه كان لابد للوزير من تقديم استقالتة فى وقت مبكر .

سقوط الاستجواب بتقديم الاستقالة

وأكد النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، على أن الاستجواب سقط بتقديم الاستقالة، لافتا إلى ان الاستقالة تأتي فى إطار استجابة لطلب الاستجواب المقدم من مجلس النواب ،مشيرا إلى أن تقرير الصادر عن اللجنة بشأن البيان الذي ألقاه وزير الدولةللإعلام على مجلس النواب، جاء نتيجة العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي تضمنه البيان .

تقرير لجنة الإعلام بشأن بيان وزير الإعلام

وطالب النائب تامر عبد القادر ،الحكومة بسرعة المبادرة بتحويل المخالفات المالية والإداراية التي رصدها تقرير لجنة الاعلام بمجلس النواب ،إلي النيابة العامة وعرضها على الرأي العام بكل شفافية.

الهيئات الوطنية للإعلام

ثمن تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الدور الذي يقوم به المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ،مؤكدا على أن الهيئات الثلاث محصنات بالدستور والقانون،ولا صلاحية لوزارة الإعلام للرقابة هذه الهيئات، مشيرا إلى أن وجود وزارة للإعلام هو إهدار للمال العام ، مطالبا بإلغاء الوزارة واعطاء مزيد من السلطات للهيئات الثلاثة .

وأشار تامر عبد القادر عضو مجلس النواب،إلى أهمية دور الهيئة العامة للاستعلامات، والذي لايقل عن الهيئات الثلاثة فى تنظيم الإعلام فى مصر،مشددا على ضرورة منحها المزيد من السلطات لإدارة منظومة الإعلام بشكل واضح إلى جانب الهيئات الثلاثة .

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هذا وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى،لافتا إلى ان الاستقالة جاءت نظرا لظروف خاصة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأحد ، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.