/628546/حبس-السويركي-3-أشهر-وإغلاق-فرع-التوحيد-والنور-بحلوان

قررت محكمة جنح أمن الدولة، غلق فرع التوحيد والنور بمنطقة حلوان وغرامة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك لإقامة وفتح المبنى والفرع التجاري دون ترخيص، كما أمرت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة إدارة منشأة تجارية دون ترخيص.

وقررت المحكمة، حبس السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور 3 أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه، لعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم وجود عمالة مدربة على أعمال الإطفاء داخل محلاته، وجاء في أسباب الحكم وجود عمالة وموظفين ومرتادين كثيرين من المواطنين على مدار اليوم؛ وتعريض حياتهم للخطر.

يذكر أن حكم المحال العامة لمخالفة القانون الجديد المعدل برقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة هو حكم مخاطر الحريق مخالفة القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل والعمال.