/628548/نقل-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-بشأن-النقل-البري-وتطالب-بتوضيح-استراتيجية-الوزارة

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنه وحيد قرقر اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب محمد عوض السيد، بشأن تدني مستوى الخدمة والأتوبيسات التي تعمل على خطوط شركة الدلتا بمحافظة جنوب سيناء وكذلك الحاجة إلى عودة خط أتوبيس شرق الدلتا خط القاهرة / رأس سدر الذى تم إلغاؤه و توفير خط أتوبيس شرق الدلتا لربط مدينة رأس سدر بمدينة الطور.

كما تناقش اللجنه طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب إلغاء خطي السوبر جيت القاهرة / المطرية، ودمياط / المطرية (دقهلية). وطالب وكيل اللجنة النائب وحيد قرقر من قيادات وزارة النقل وضع رؤية الوزارة فيما يخص النقل البري خاصة مع توفير الدولة لكافة الموارد والمخصصات لها .

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