«تبكير حضور وزير النقل» للبرلمان غدا ورئيس الوزراء يرافقه

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..ومصادر:استقالة هيكل قد تعجل بالتعديل الوزاري

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن وزير النقل كامل الوزير،سيحضر للبرلمان غدا الاثنين، بدلا من يوم الثلاثاء والذي كان معلن وفق جدول الأعمال الذي أعلن عنه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأكدت المصادر علي أن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، سيحضر أيضا جلسة الغد الاثنين، لتقديم عرض بشأن ما يتم بمنظومة السكة الحديد وتطويرها ورفع كفائتها، وملخص التحقيقات التى أجريت بالحوادث الأخيرة وما قامت به الحكومة، مع بيان أخر لوزير النقل يتضمن الفنيات الخاصة بمنظومة النقل.

وزير النقل الفريق كامل الوزير بمجلس النواب غدا

ورحجت المصادر أيضا بأن استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل قد تعجل بالتعديل الوزاري المنتظر علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، والذي يدور الحديث حوله خلال الأونة الأخيرة، مشيرة إلي أن الاستجواب الخاص بأسامة هيكل سقط باستقالة الوزير مثلما حدث مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين في برلمان 2015.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان الأحد الاستماع لوزيري المالية والتخطيط بشأن البيان المالي والخطة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ الـمدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، أمام الجلسة العامة للبرلمان.

كما عرضت الوزيرة الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19، حيث أن من الـمنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة.

البيان المالي أمام مجلس النواب

وأضافت السعيد أنه وعلي الرغم من التأثيرات السلبيّة الَّتِي أَحْدَثْتَهَا الجائحة عَلى الِاقْتِصَادِ الـمصري، وتَرَاجَع مُعَدَّل النمو الاقتصَادي ،إلَّا أَنْ الاقتصادَ الـمِصري اسْتَطَاع الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ مِن تحديّات، وذلك بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لـمُجَابَهَتِهَا بِاِتِّخَاذِ حِزمةٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، والـماليّةِ والاقتصَاديّةِ، أبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لـمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والـمُنشآتِ الـمُتضرِّرة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ