المتحدث الرسمي للزمالك:هناك تسريبات من داخل النادي عن رحيل بعض اللاعبين

/628550/المتحدث-الرسمي-للزمالكهناك-تسريبات-من-داخل-النادي-عن-رحيل-بعض-اللاعبين

أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة شدد على أن النادي الأهلي طلب تأجيل مباراة القمة.

وقال عمرو الدرديري خلال مداخلة ببرنامج "بي أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "نحن في نادي الزمالك ندعم باستمرار بطولة الدوري بدون أي تأجيل حتي تنتهي في الموعد المحدد”.

تعرف على مواجهات القطبين الأهلى و الزمالك في الألعاب الجماعية

وتابع حدثة قائلاً: " لا يوجد خلاف مع النادي الأهلي، أحمد مجاهد قال في جلسة أنا كنت متواجد فيها ان المارد الأحمر يرغب في تأجيل مباراة القمة، وإذا كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر نفى ذلك، فمشكلته مع رئيس الاتحاد وليس الزمالك، ونحن نرفض التأجيل".

وأستكمل : " نحن لم نتلقي رداً حتي الان من الاتحاد الإفريقي بشأن مباراة الترجي والمولودي”.

وأختتم حديثة قائلاً: "تسريبات من داخل نادي الزمالك عن رحيل بعض اللاعبين هذا يسبب تذبذب داخل الفريق، هذه امور صعبة نتحدث عن تجديد عقود".

ويبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي بعد الفوز على الإنتاج الحربي، وسط حرص على استمرار مسيرة الفوز وعدم التفريط في نقاط جديدة لحسم البطولة المحلية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب التدريب الأخير للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة

كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي.

والجديربالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض.