إعلام النواب تناقش طلبي إحاطه بشأن الحفاظ على الآثار الإسلامية من الضياع والإهمال

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الحفاظ على الآثار الإسلامية من الضياع

وتناقش اللجنة طلب الاحاطة الآخر المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن الحفاظ على الآثار الإسلامية من الضياع والإهمال والتعديات التي حدثت لها خاصة عقب ثورة يناير.

تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار

وأكد ممثل وزارة الاوقاف أن هناك تعاون بين وزارة الاوقاف والاثار شهدت طفرة في اخر ٣ سنوات من كل الجوانب والتنسيق بينهم خاصة أن هناك أعمال مشتركة بينهم في تطوير عدد كبير من المساجد بقيمة ٩٩مليون جنيه خلال ٣ سنوات وكل المساجد التي جاري العمل بها هناك تنسيق مسبق بين الوزارتين .

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ومن المُقرر، أن تنطلق غدًا ، الإثنين، امتحانات الصف الثاني الثانوي العام المجمعة لشهر أبريل الجاري حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.