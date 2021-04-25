/628554/محمد-المنزلاوي-الإمارات-شريك-اقتصادي-استراتيجي-لمصر

قال النائب المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الإمارات تعد الشريك الاستراتيجي والاقتصادي الهام لمصر علي المستوي التجاري والاستثماري والسياسي أيضاً.

العلاقات الدبلوماسية المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به

واضاف المهندس محمد المنزلاوي، أن العلاقات الدبلوماسية المصرية الإماراتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجاً يحتذى به في تقوية الروابط والتعاون الدولي بين الأشقاء ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تؤكد موقف القيادة السياسية في مصر والإمارات لدعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأشار ان الحفاوة والترحيب بتعزيز التعاون المشترك التي ظهرت خلال زيارة ولي عهد أبوظبي للقاهرة علي رأس وفد رفيع المستوى ولقاءه بالرئيس بولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تؤسس لانطلاقة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتساند الدور الاقتصادي الهام لعمل اللجنة العليا المشتركة.

وأوضح أن الإمارات تمثل السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية فبينما تحتل المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والذي يبلغ نحو 15 مليار دولار، زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في النصف الأول من 2020، بقيمة 3.4 مليار دولار بمعدل نمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، على الرغم من تأثير جائحة كورونا علي العالم.

وأضاف تجمع بين البلدين، في ضوء العلاقات الإستراتيجية المتميزة، العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها كملف مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات بجانب مجموعة من الاتفاقيات للتعاون العلمي والتقني والتبادل التجارى والتعاون الاقتصادي والتقني وحماية الاستثمارات.

وأكد النتائج الإيجابية من لقاء الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي ستدفع، بلاشك معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات وفي خلق مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصة في دعم مصر الدخول لمشروعات إعادة الإعمار وتصدير الخدمات لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار القاهرة، للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين. واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

وضم الوفد المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.