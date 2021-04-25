/628559/محمد-رمضان-يثير-غضب-أسرة-إسماعيل-ياسين-عنده-مشاكل-نفسية-وسنقاضيه

بينما قالت سارة حفيدة الفنان إسماعيل ياسين: "صحفيين كلمونا طالبين منا تعليق على مشهد في مسلسل أسمه موسى لمحمد رمضان وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة دي وإلحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين، هو أيه علاقة إسماعيل ياسين بمسلسل محمد رمضان أصلاً!".

ظهور سلبي للفنان الراحل

وأكملت: "أحد الصحافيين صمم أنه يبعتلي المقطع وقالي كلمة ظهور سلبي وعشان برده انا فاهمة ان طبع الصحافة المبالغة قولت نشوف ونحكم بنفسنا قبل أي تعليق".

وتابع: "الصراحة طلع عندهم شوية حق لأن دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص اللي واضح ان الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي وطبعاً مش محتاجة أقول أيه الأسباب".

اللوم على المخرج والمصور

وأردفت: "أنا بلوم على المخرج والمصور والمنتج اللي مفروض انهم ينتموا للفن بس واضح انهم كمان ارزقية.

انا كمان بلوم على الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين و أتصور فيها ، بس واضح انه استغله للوصول للشهرة فقط لأنه لما جتله الفرصة للظهور في مسلسل وافق علي تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق بس ليه هو مش لإسماعيل ياسين لأن ببساطة سيظل إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي ، الوحيد صاحب أعمال تُسمى بإسمه، ستظل سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد ٤٩ سنة من وفاته رغم كل من يحاول الإساءة له أو لتاريخه الفني".

مهاجمة أيمن بهجت قمر لمحمد رمضان

وهاجم الشاعر أيمن بهجت قمر الفنان محمد رمضان، وأعلن مقضاته بسبب اساءته للراحل اسماعيل يس.

وكتب الشاعر الكبير عبر صفحته: "بالاشارة الي ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بين بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وبين شخصية الفنان الراحل اسماعيل يس ... والذي تضمن اساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل اذ اظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه .... كما جري تعمد التاكيد علي الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بادائها في ادواره والتي اتخذ منها صانعو العمل اداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار اليه".

وتابع بهجت قمر: "بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته واخلاقياته بحسبان ان المشهد قد اظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته ...وهو مما يمثل اساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما .. وتشويه متعمد لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري باظهار الفنانين في مظهر سئ لاشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ياخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم".

ردود فعل غاضبة لدي المتابعين

واضاف "وقد احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وانه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي اصاب اسرة الفنان الراحل اسماعيل يس .... والتي تواصلت بالفعل مع مكتب الدكتور محمد أبوشقة للمحاماة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما حدث وفي مواجهة المسئول عنه".

صلة القرابة بين أيمن وإسماعيل يس

وأيمن بهجت قمر تجمعه صلة قرابة بالفنان الراحل إسماعيل ياسين، فوالدته هي ابنة شقيقة زوجة إسماعيل، وعاشت في منزله لفترة بعد انفصال والدها ووالدتها، وكان الراحل يعتبرها ابنته خاصة وأنه لم ينجب سوى ياسين.

موسى مسلسل محمد رمضان

"موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، منذر رياحنة، محمد ريحان، حمدي الوزير، تارا عماد، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر.