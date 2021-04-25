وقال بيان مجلس الأمناء، إن مناسبة ذكرى تحرير سيناء هذا العام تتواكب مع ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى كان بوابة العبور الحقيقية إلى التنمية والبناء والرخاء فى سيناء، وأن ذكريات النصر والتحرير تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إرادة المواطن المصرى فى عدم التفريط فى شبر واحد من أرض مصر.
من جانبها قدمت المستشارة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، التحية للشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة التى دوما تؤكد أنها يد تبنى ويد تحمل السلاح، قائلة إن ذكريات النصر والتحرير لهى خير شاهد ودليل على عظمة شعب وإرادة أمة وحكمة سياسية فى التفكير والتنفيذ لنكون اليوم فى ذكرى النصر والتحرير على أعتاب الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، التى ترفع قيم البناء والولاء والانتماء، وأن الطريق الذى بدأ بالنصر فى العاشر من رمضان، مرورا بالتحرير فى 25 أبريل يقودنا اليوم إلى ملحمة وطنية فى الإرادة والوعى والانتماء.
ووجهت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، رسالتها إلى أجيال مصر الجديدة والقادمة بأن يكون شعارهم فى الحياة أن مصر هى "العزة والكرامة" لأن أولادها وقيادتها رفضت أن تضحى بشبر أرض واحد من أراضيها واستعادت الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدالة ومساندة: ذكرى النصر والتحرير بوابة العبور الحقيقية إلى تنمية سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.