عدالة ومساندة: ذكرى النصر والتحرير بوابة العبور الحقيقية إلى تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان، التهنئة للشعب المصرى العظيم والقيادة السياسية، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، والذى يوافق 25 أبريل من كل عام.





وقال بيان مجلس الأمناء، إن مناسبة ذكرى تحرير سيناء هذا العام تتواكب مع ذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى كان بوابة العبور الحقيقية إلى التنمية والبناء والرخاء فى سيناء، وأن ذكريات النصر والتحرير تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إرادة المواطن المصرى فى عدم التفريط فى شبر واحد من أرض مصر.

من جانبها قدمت المستشارة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، التحية للشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة التى دوما تؤكد أنها يد تبنى ويد تحمل السلاح، قائلة إن ذكريات النصر والتحرير لهى خير شاهد ودليل على عظمة شعب وإرادة أمة وحكمة سياسية فى التفكير والتنفيذ لنكون اليوم فى ذكرى النصر والتحرير على أعتاب الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، التى ترفع قيم البناء والولاء والانتماء، وأن الطريق الذى بدأ بالنصر فى العاشر من رمضان، مرورا بالتحرير فى 25 أبريل يقودنا اليوم إلى ملحمة وطنية فى الإرادة والوعى والانتماء.

ووجهت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، رسالتها إلى أجيال مصر الجديدة والقادمة بأن يكون شعارهم فى الحياة أن مصر هى "العزة والكرامة" لأن أولادها وقيادتها رفضت أن تضحى بشبر أرض واحد من أراضيها واستعادت الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.