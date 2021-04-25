البرلمان يرفع جلساته للغد

جدة - نرمين السيد - وشهدت الجلسة اليوم، إحالة البيان المالى، الذى ألقاه وزير المالية أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.

كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.

وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذى تم إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذى تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.