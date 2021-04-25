فيديو.. وزير الأوقاف: مهمة الرسل والأنبياء هى الإصلاح فى الأرض

وأضاف وزير الأوقاف خلال حديثه فى برنامج "رؤية" على القناة الفضائية المصرية، أن الحفاظ على الوطن، لا يقل أهمية عن الحفاظ على الدين، والعرض، والنفس.
وقال جمعة إن أى وطنى شريف، يفتدى الوطن بنفسه، فبدون الوطن، لا بقاء للعرض، ولا الدين، ولن يتحقق أى تقدم.
وأشار إلى أن الدين، هو فطرة الله التى فطر الناس عليها، لافتًا إلى قول الله تعالى: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ".
وشدد على أن مهمة الأنبياء والرسل هى الإصلاح، وأن الدين الحقيقى يتمثل فى فن صناعة الحياة لا الموت، والسعادة لا الشقاء، وهو ما أشار إليه القرآن فى قوله: "طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى".
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