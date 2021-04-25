الفيوم.. غلق 22 مقهى ومحل تجارى لمخالفة الالتزام بإجراءات كورونا

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أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد منطقة منشأة عبدالله، والطريق الدائرى، وشارعى الحرية، والبوسطة، وشارع السد العالى بمدينة الفيوم، أضافة الى المدينة الصناعية، وحى الجون، وقرية زاوية الكرادسة التابعة للوحدة المحلية لزاوية الكرادسة.
وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بغلق 7 مقاهٍ لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع 4 مقاه بقرية زاوية الكرادسة، ومقهى بالطريق الدائرى بمدخل كيمان فارس، ومقهى بالمدينة الصناعية، ومقهى بشارع الحرية بمدينة الفيوم، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
ولفت المتحدث الرسمى، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرئيس مدينة الفيوم، بفحص ومراجعة تراخيص أحد العقارات بشارع الدالى بحى الجون، بالإضافة الى تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، وكذلك وجه برفع اشغالات المقاهى والمحال التجارية.
فى ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية بقرية العزب التابعة لمدينة الفيوم والطريق الدائرى وقرية الإعلام، والطريق السياحى بسنورس، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، ووجه نائب المحافظ بغلق مقهى بالطريق الدائرى، واخرى بقرية العزب التابعة لمدينة الفيوم.
كما وجه رئيس مدينة سنورس، بغلق 8 مقاه بقرى منشأة بنى عتمان، ومنشاة طنطاوى بسنورس وكذلك بالطريق السياحى، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم 'الشيشة" للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وفى سياقٍ متصل، تفقد السيد محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، عدد من القرى بمركز سنورس، ووجه بغلق "ورشتين" تعمل بالمخالفة للمواعيد الصيفية المقررة، ومطعم لمخالفة الإجراءات الاحترازية، كما تم خلال الجولة تحرير 20 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب.
كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز طامية، ووجه بغلق 2 مقهى بكفر محفوظ ومدينة طامية، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات، كما تم خلال الجولة تحرير 30مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب.
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