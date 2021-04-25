الفيوم.. غلق 22 مقهى ومحل تجارى لمخالفة الالتزام بإجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم، عدداً من الأحياء والقرى والشوارع بمركز الفيوم، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، ومدير إدارة المرافق.





أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد منطقة منشأة عبدالله، والطريق الدائرى، وشارعى الحرية، والبوسطة، وشارع السد العالى بمدينة الفيوم، أضافة الى المدينة الصناعية، وحى الجون، وقرية زاوية الكرادسة التابعة للوحدة المحلية لزاوية الكرادسة.

وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بغلق 7 مقاهٍ لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع 4 مقاه بقرية زاوية الكرادسة، ومقهى بالطريق الدائرى بمدخل كيمان فارس، ومقهى بالمدينة الصناعية، ومقهى بشارع الحرية بمدينة الفيوم، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

ولفت المتحدث الرسمى، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرئيس مدينة الفيوم، بفحص ومراجعة تراخيص أحد العقارات بشارع الدالى بحى الجون، بالإضافة الى تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، وكذلك وجه برفع اشغالات المقاهى والمحال التجارية.

فى ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية بقرية العزب التابعة لمدينة الفيوم والطريق الدائرى وقرية الإعلام، والطريق السياحى بسنورس، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، ووجه نائب المحافظ بغلق مقهى بالطريق الدائرى، واخرى بقرية العزب التابعة لمدينة الفيوم.

كما وجه رئيس مدينة سنورس، بغلق 8 مقاه بقرى منشأة بنى عتمان، ومنشاة طنطاوى بسنورس وكذلك بالطريق السياحى، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم 'الشيشة" للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفى سياقٍ متصل، تفقد السيد محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، عدد من القرى بمركز سنورس، ووجه بغلق "ورشتين" تعمل بالمخالفة للمواعيد الصيفية المقررة، ومطعم لمخالفة الإجراءات الاحترازية، كما تم خلال الجولة تحرير 20 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب.

كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز طامية، ووجه بغلق 2 مقهى بكفر محفوظ ومدينة طامية، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات، كما تم خلال الجولة تحرير 30مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب.