البابا تواضروس يبدأ أسبوع الآلام بصلاة التجنيز العام عقب قداس أحد السعف

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات التجنيز العام عقب القداس الإلهى ليوم أحد الشعانين الذى تولى خدمته اليوم فى كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بحى القبارى بالإسكندرية.





شارك قداسة البابا فى الصلوات، الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه)، والأنبا إيلاريون (قطاع غرب التابع له حيى القبارى)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بأحد الشعانين ضمن أسبوع البصخة المقدسة الذى ينتهى بعيد القيامة، فى ظل قيودٍ تفرضها ظروف تفشى فيروس كورونا المستجد، من أهمها اقتصار الصلوات على الآباء الكهنة وعدد محدد من الشمامسة فى بعض الإيبارشيات، والسماح بنسبة مشاركة لا تزيد عن 25٪ فى البعض الآخر مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة فى كافة الكنائس.

أسبوع الآلام تاريخياً: كانت الكنيسه قديماً تحتفل بهذا الأسبوع مرة كل 33 عاماً حتى أيام البابا ديمتريوس الكرام (188-230م)، الذى قرر أن يُحتفل به سنوياً بعد الصوم الأربعينى المقدس وذلك لما له من أثر روحى كبير على المؤمنين.

وكانت الكنيسه فى القرون الأولى تقرأ فى هذا الأسبوع الكتاب المقدس كله بعهديه القديم والجديد إلى جانب الألحان الحزينه المميزه، وسارت الكنيسه على هذا النظام حتى زمن البابا غبريال الثانى ابن تريك (1131-1145م) البطريرك السبعين، الذى وضع ترتيباً جديداً لقراءات أسبوع الآلام حيث قام مع مجموعه من علماء الكنيسة بدراسة مستفيضه ووجدوا أن هناك صعوبة بالغه فى قراءة الكتاب المقدس على الشعب فى أسبوع واحد، فقاموا بوضع القراءات التى تتناسب فقط مع الأحداث، واختاروها بعنايه فائقه من العهدين القديم والجديد.

وسارت الكنيسه على هذا النظام حتى زمن الأنبا بطرس أسقف البهنسا (ق13) فرأى أن النظام المعمول به قد خصص لبعض الساعات فصولاً أطول من غيرها، فعمل بعض التعديلات بحيث تكون القراءت متوازنه، كما وضع لكل يوم عظتين من عظات آباء الكنيسه كالأنبا أثناسيوس الرسولى، والقديس ذهبى الفم، وفى القديم كان الأسبوع كله مخصصاً للعباده فيتفرغ فيه الناس للصلاة، ويتركون أعمالهم ومباشراتهم ويجتمعون فى الكنيسه طوال الوقت، وكان الملوك المسيحيون يعطلون المصالح الحكوميه، وكانوا يفرجون عن المسجونين ليشتركوا فى العباده، وكان السادة يمنحون عبيدهم أيضاً عطلة طوال هذا الأسبوع.

وبسبب فيروس كورونا يستمع معظم المسيحيين حاليا إلى قراءات أسبوع الآلام إلى القنوات المسيحيّة ومواقع الإنترنت ويقوم بعض المسيحيين فى هذا الأسبوع بالامتناع عن أكل الحلويات وترتدى بعض النساء الملابس السوداء كما تغير ستائر الكنائس وينتهى مظاهر الحزن مساء الجمعة المقبل، حيث تبدأ احتفالات القيامة.