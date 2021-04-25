الأعلى للإعلام: مهلة أخيرة من 23 لـ30 مايو لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وأوضح المجلس فى بيان اليوم الأحد، أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتى ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

وبحسب القانون، يحق لذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التى قامت بتوفيق أوضاعها خلال الأسابيع الماضية.