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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل مجموعة من القرارات التي تتعلق بامتحانات شهري أبريل ومايو لسنوات النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، وذلك بعد تشاور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وذلك بسبب تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد مع بدء الموجة الثالثة من تلك الجائحة في مصر.

التعليم تعلن قرارات جديدة حول انتهاء العام الدراسي و الاجازة الصيفية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البيان الصادر منها منذ قليل بشأن امتحانات أبريل ومايو بالنسبة لصفوف النقل من الصفوف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، حيث جاءت القرارات كما يلي:-

* انتهاء العام الدراسي الجاري بالنسبة لسنوات النقل بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي العام.

* امتحانات أبريل الجاري ستكون أخر الامتحانات وأن إجازة نهاية العام لصفوف النقل سوف تبدأ فور الانتهاء من امتحانات أبريل الجاري.

* ستعقد امتحانات شهر أبريل أيام 26 و27 و28 وسوف يحصل بعدها الطلاب في صفوف النقل على الإجازة الصيفية.

* امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) سوف تعقد في مواعيدها المحددة ووفق الجداول التي ستعلن عنها كل محافظة وستكون الامتحانات مؤمنة تأميناً كاملاً.

* امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وسوف تعقد في مواعيدها المحددة.

* ستقوم الوزارة بنهاية الأسبوع بالإعلان عن ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي النهاية تعلن وزارة التربية والتعليم عن الامتنان بمناسبة مرور العام الدراسي وسط استمرار أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-1