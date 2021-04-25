/628551/اللواء-ابراهيم-المصري-الأمن-القومي-العربي-جزأ-لا-يتجزأ-من-المحيط-إلى-الخليج

أشاد اللواء ابراهيم المصري زكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالقمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، مؤكداعلى تقارب وجهات النظر بين البلدين في عدة ملفات الأمر الذي يُضفي نوعًا من الاستقرار في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن هذه القمة التاريخية أكدت أن مصر والإمارات هما القلب النابض للأمة العربية .

الأمن القومي العربي

وأكد اللواء ابراهيم المصري، على أن الأمن القومي العربي جزأ لا يتجزأ بعضه من الآخر من المحيط إلى الخليج، لافتا إلى وجود طفرات خاصة بين مصر و وشعب الإمارات حيث تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة،مشددا على أن أمن الخليج وأمن مصر القومي بينهما إرتباط وثيق وأن اي خلل فى أمن الخليج يؤثر على أمن مصر والعكس.

التنسيق بين دول الخليج

ولفت اللواء ابراهيم المصري،إلى أهمية التنسيق المستمر بين دول الخليج وخاصة الامارات ومصر،حيث يمثل مردود عالمي فى مواجهة التحديات من خلال جبهة واحدة سواء على المسار الاقتصادي والاقليمي والسياسي.

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.