/628552/وكيل-رمضان-صبحي-لايوجد-خلاف-مع-بيراميدز-ولاينوي-الرجوع-للأهلي

كشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، سبب خلاف قائد المنتحب الاوليمبى مع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى، وموضح موقفه مع فريقة بيراميدز، وعن موقفه في الرغبة حول الرجوع للنادي الاهلي، وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة

قال: "لم يحدث أزمة بين حسام حسن ورمضان صبحى ، كابتن حسام وهو خارج من الملعب كان يتحدث مع الحكم الرابع ، رمضان ظن أنه يتحدث معه فرد عليه ، لكن الامر لم يرتقى لكونها خناقة أو خلاف وانتهت في وقتها".

وأكمل: "رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لانه رحل من الاهلى، وشئ طبيعي انه يحصل ده مع أي لاعب يمشي من النادي الأهلي لأنه فعلاً نادى كبير، سواء من ناحية البطولات التي أحرزها النادي وكبر القاعدة الجماهيرية للفريق".

موقفه مع بيراميدز

وواصل: "منتظرين دائماً الأفضل من اللاعب ولكنه يسير بصورة طيبة مع بيراميدز، ولاينوي الرحيل عن الفريق، أو العودة للنادي الأهلي، وأن مانشر عبر المواقع في الفترة الماضية كاذب".

وأضاف: "رمضان صبحى مقتنع بتجربة بيراميدز وغي نادم علي أنه إنضم لبيراميدز ، وسعيد هناك بشكل كبير ولا ينوي الرحيل، ولا يوجد من مشاكل أو خلافات معه ليرحل عن النادي".

وأختتم: "حينما سأل رمضان صبحى عن العودة للأهلى تم تفسير كلامه بشكل خاطئ ، رمضان صبحى لم يطلب الرحيل عن بيراميدز ، ولم يطلب العودة للأهلى ، وسعيد بوجوده في النادى السماوى".