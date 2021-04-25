سيد عبد الحفيظ:الأهلي لم يطلب تأجيل المباراة «في حاجة مش طبيعية بتحصل»

/628557/سيد-عبد-الحفيظالأهلي-لم-يطلب-تأجيل-المباراة-في-حاجة-مش-طبيعية-بتحصل

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة طلب تأجيل مباراة القمة أمام نادي الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم 5/10 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحاته الإذاعة لبرنامج أحمد شوبير:” أن الأهلي لم يطلب تأجيل المباراة، نحن جاء لنا جدول مواعيد المباريات ونحن ارسالنه بالذي نريده، وتسألنا هل هذه المواعيد صحيحه”في حاجة مش طبيعية بتحصل"”.

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وتابع حديثة قائلاً:”هل هذة هي مساعدة الإتحاد المصري لكرة القدم للأهلي، هل من المنطقي أن نلعب كل 48 ساعة لقاء".

وأختتم حديثة قائلاً:” الجدول الذي تقدم لنا هناك يوجد مباراة أمام فريق غزل المحلة يجب علينا السفر للمحلة وبعدها العودة للقاهرة في رمضان هل هذا يعقل”.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح المار الأحمر.

حقق الأهلي فوز قوي علي إنبي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بترو سبورت.

سجل الهدف الأول في اللقاء حسين الشحات في الثانية الثلاثين من إنطلاقة المباراة من خلال تمريرة طولية من الجانب الأيسر من الملعب بأقدام محمد شريف، لحسين الشحات خلف المدافعين وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

سجل الهدف الثاني في المباراة النادي الاهلي في الدقيقة 3 من عمر المبراة بأقدام محمد شريف من خلال تمريرة طولية من سعد سمير وينفرد بها شريف علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

سجل الهدف الثالث النادي الأهلي في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بأقدام عمرو السولية، من خلال تمريرة قصيرة زاحفه علي الأرض من ضربة حرة مباشرة علي الجانب الأيمن من الملعب من أفشة للسولية علي حدود منطقة الجزاء سددها بقوة علي المرمي وسكنت الشباك أعلي يسار المرمي.