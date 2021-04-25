/628558/سياحة-النواب-تناقش-المعوقات-التي-تواجه-القطاع-المتعلقة-بوزارة-المالية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا للاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة المتعلقة بوزارة المالية.

بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وهيئة تنشيط السياحة

وأكد ممثل وزارة المالية أن هناك مهلة التقسيط ٣ شهور سيدرس من قبل الوزارة وهو بروتوكول بين الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والمنشآت السياحية تضم كل المعوقات التي تواجه المنشآت السياحية خاصة خلال فترة كورونا وهناك بروتوكول تعمل عليه الوزارة.

وأكدت نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على أنها تستنكر عدم اتخاذ أي اجراءات في توصيات اللجنة فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، وعدم حضور المسؤل المختص قائلة:” اللجنة لم ولن تسمح بعدم الرد علي توصياتها “.

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.