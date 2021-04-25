أحمد فتحي: عيد تحرير سيناء سيظل محفورًا في نفوس كل المصريين

/628560/أحمد-فتحي-عيد-تحرير-سيناء-سيظل-محفورا-في-نفوس-كل-المصريين

هنئ النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

تحرير سيناء سيظل محفورا فى نفوس المصريين

وقال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إن عيد تحرير سيناء يجعلنا نتذكر البطولات الكبيرة، التي قام بها الجيش المصري العظيم، لاستعادة كل شبر من أرض سيناء الغالية، مؤكدا على أن هذا اليوم سيظل محفورًا في نفوس كل المصريين، لأنه دليل على قدرة الجيش المصري في استرداد أراضي الدولة المصرية والدفاع عنها أمام أي عدو.

تطهير سيناء من التنظيمات الارهابية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جنودنا الأبطال قدموا أغلى الدماء والتضحيات من أجل تحرير سيناء، واستعادتها مرة ثانية من الاحتلال، موضحا ان أبطال الجيش والشرطة يسطروا الآن ملحمة جديدة لتطهير أرض الفيروز من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

احتفال تحرير سيناء بمثابة تكريم للابطالها

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن والده اللواء فتحي عبد الحميد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، كان من الابطال الذين شاركوا في ثلاثة حروب وهم حرب الاستنزاف وحرب ٦٧ و نصر أكتوبر العظيم، موضحا أن والده كان يشعر بالفخر والسعادة في عيد تحرير سيناء لانه بمثابة التكريم والجائزة لكل من شارك ودافع عن هذه الأرض الغالية.

واشار فتحي، الي أنه يسعي حاليا في استكمال مسيرة والده اللواء في أحداث خدمة مجتمعية من حلال مجلس النواب، لافتا إلي أنه يطالب بضرورة الاستمرار في تنمية واعمار سيناء حيتي يتم تطهيرها من الجماعات الإرهابية والحفاظ علي هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

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كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.