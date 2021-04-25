تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين بذكرى تحريرسيناء: بطولاتٌ سطرها أبناء مصر بدمائهم

/628561/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تهنئ-المصريين-بذكرى-تحريرسيناء-بطولات-سطرها-أبناء-مصر-بدمائهم

هنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بحلول الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء الغالية، مثمنة الجهدٌ الكبير، الذي بُذل خلال السنوات الماضية، لتجفيف منابع الإرهاب على هذه الأرض المقدسة، لافتة إلى أنها بطولاتٌ سطرها أبناء مصر بدمائهم للدفاع عن مقدرات الوطن.

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ المصريين بتحرير سيناء

وأختتمت التنسيقية تهنئتها:”حفظ الله أرض الفيروز حفظ الله مصر، وجعلها عصية أبد الدهر على كل المعتدين”.

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020