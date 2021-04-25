/628562/احمد-بلال-سأترشح-في-انتخابات-اتحاد-الكرة-ومصطفي-محمد-مش-أفضل-مهاجم

أعلن أحمد بلال مهاجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ومحمد شريف مهاجم الاهلى هو أفضل مهاجم في مصر حالياً ثم يأتي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى في المركز الثانى ،وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة

قال: "قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لإختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".

وأكمل: " لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لانها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الاعمال، وغير ان ذلك لايوجد هنالك أي أعمال قوية للإتحاد جائت في الفترة الماضية".

وأزاد: " كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً ياما المركز الأول ياما المركز الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانهم، سواء في مركز المنتخب في ترتيبه وسط منتخبات أفريقيا أو في العالم".

أفضل مهجم في مصر

وأضاف: "محمد شريف أفضل مهاجم في مصر مش في الاهلى بس ، مصطفى محمد ماشى كويس في تركيا واتمناله التوفيق وبقوله نصايح كتير ومعنديش دافع لانتقاده ولكن رقم 2 بعد محمد شريف".

وأكمل: " المهاجم لازم يبقى ذكى في الـ 18 لازم يبقى متحرك وجرىء وعنده قرار ولازم يساعد زملاؤه ويخلق فرص لنفسه، وأكبر شئ مهم للمهاجم الصريح في الطمع في الكرة والنظر علي المرمي دائماً".

واختتم: "المهاجم موهبة ولايصنع من تدريب او من ممارسة ، فكرة الصناعة صعبة ومش هتطول دا لو حدثت، الواجبات المطلوبة من المهاجم مختلفة عن اى مراكز من مراكز الملعب".