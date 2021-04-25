/628564/سيد-عبد-الحفيظ-مفيش-حاجه-رسمية-عن-رحيل-موسيماني-ولا-أي-لاعب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ان لاعبي الأهلي لم يتلقي أي لاعب من النادي الاهلي أي عروض رسمية، وعن بيتسو موسيماني لايوجد شئ رسمي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي.

وكشف ان رغبته في أن إذا جاء لأي لاعب من النادي الأهلي عقد إحترافي في أوروبا، النادي لن يقف أمامه بالعكس النادي سيساعده علي ذلك.

وضح المدير الفني للنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أن النادي لم يأتي له أي شئ رسمي من أي نادي أوروبي، لعقد صفقة من لاعبي النادي.

وعن عقد محمد مجدي أفشة من نادي أوروبي، لايوجد شئ وصل للنادي بشكل رسمي ولايوجد احد من الخارج تحدث عن أي عقود من لاعبي الأهلي.

موقف بيتسو موسيماني مع الأهلي

وأووضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف بيتسو موسيماني في الرحيل عن النادي الأهلي، وموقف النادي في رحيلة عن الفريق.

وأكد أنه لايوجد شئ رسمي جاء من جنوب إفريقيا حتي الأن، وان الفريق رافض رحيلة، وان جاء الرحيل من طلب منه فإن النادي لن يقف أمامه في ذلك.

موقف الفريق في الدوري

ومن ناحية الدوري وموقف الأهلي في هذا الموسم، اعتقد أن الدوري سيكون مضغوط بشكل كبير في هذا الموسم وأن الأهلي سيكون عليه التعامل مع ذلك، وسيكون صعب بعد قرار مباراة كل ثلاث أيام.