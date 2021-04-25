/628565/محمد-رمضان-في-أزمة-جديدة-بسبب-إسماعيل-يس-القصة-كاملة

دوت الخليج يستعرض أزمة الفنان محمد رمضان مع الراحل إسماعيل يس التي نشبت بسبب مشهد بمسلسل موسى الحلقة 12، فضلًا عن رد فعل عائلته وتعليق محمد رمضان.

محمد رمضان يسخر من إسماعيل يس

ظهر عبد الرحمن أبو ليلة مجسدًا دور إسماعيل يس في مشهد مع محمد رمضان في الحلقة 12 بمسلسل موسى وهو مستغلًا شهرته ويتهرب من الأخير حتى لا يدفع الحساب وأبدى رمضان خلال المشهد أنه لا يعرف أحد بإسم إسماعيل يس، ما أوضح للجمهور أنه يقلل من شهرة نجم كبير مثل إسماعيل يس.

زوجة نجل إسماعيل يس تفتح النار على محمد رمضان

وعقب انتهاء الحلقة قالت سامية زوجة ابن الفنان القدير إسماعيل يس خلال تصريحات صحفية: "أنا قدمت شكوى ضد محمد رمضان لنقابة المهن التمثيلة موجهة إلى دكتور أشرف ذكي ولن أسكت".

تعليق زوجة نجل إسماعيل يس على وفاة أشرف أبو اليسر

وأوضحت أنها لا تشاهد أعماله ولا تتابعه، وتابعت معلقة على أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر قائلة: "مش مكفيه موت الطيار! دا مات بقهرته بعد ما مشوه من شغله.. هو كل يوم شعبيته تقل عن اليوم السابق.. هو يحصد نتيجة أفعاله".

اتهامات حفيدة إسماعيل يس لمحمد رمضان

وخرجت سارة ياسين حفيدة إسماعيل لتلوم على مخرج ومنتج العمل اللذين سمحوا بتصوير ذلك المشهد، واتهمت محمد رمضان بالنقص وعدم الثقة في النفس.

أول تعليق لمحمد رمضان بشأن أزمته مع الراحل إسماعيل يس

وجاء أول تعليق لمحمد رمضان على هذه الضجة بنشره فيديو للمشهد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "موسى في أول يوم عمل له وسط القاهرة سنة 1949.. ما يعرفش لا سينما ولا فنانين ودا أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس"، في إشارة منه لتوضيح أن الممثل بالمشهد لا يجسد شخصية إسماعيل يس، ولكنه يستغل شبهه به لتنفيذ عملية نصب.

صناع عمل مسلسل موسى

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، تارا عماد، حمدي الوزير، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر، رياض الخولي، منذر ريحانة وعارفة عبد الرسول، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.