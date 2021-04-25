مدبولى أمام النواب غدا بسبب الطوارئ.. والوزير يستعرض تطوير السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وشهدت جلسة اليوم، إحالة البيان المالى، الذى ألقاه وزير المالية أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وشهدت الجلسة اليوم إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذى تم إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذى تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ومن المنتظر أن يحضر وزير النقل الفريق كامل الوزير، لإلقاء بيان له بشأن جهود تطوير السكه الحديد، كما يرافقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإلقاء بيان بشأن فرض حالة الطوارئ.
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