فيديو- دقيقة رمضانية.. حكم تأخير الاغتسال بعد الفجر فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية، خلال برنامجه "دقيقة رمضانية" الذى يقدمه على موقع "دوت الخليج"، حكم تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس بعد الفجر فى أيام رمضان.





وقال عاشور، إن المسلم يجب أن يغتسل إذا أصابته جنابة سواء "الاحتلام أو المعاشرة أو كانت المرأة حائض أو نفساء"، وذلك من أجل الصلاة وليس للصيام، منوهًا إلى أن من أخر الاغتسال بعد الفجر فى رمضان فصيامه صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الصيام أن تكون طاهرا. وتابع: "إذا أخرت الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد الفجر فصومك صحيح"، ونصح المسلمين قائلاً: "إياك أن يفوتك وقت صلاة الفجر".

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