النشرة المرورية: زحام بمحور 26 يوليو والفنجرى وسيولة بلطفى السيد وأحمد سعيد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الأحد، ومع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى عبد الرحمن الصاوى، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور قناة السويس فى الاتجاهين وخاصة للقادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية، وفى الكورنيش للقادم من مناطق كليم ومتجه لكوبرى ستانلى بسبب أعمال إصلاح فواصل كوبرى ستانلى.

وأوضح صابر أن محافظة القليوبية انحصرت فيها الأحجام عند منطقة ميت نما، للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه للطريق الزراعى.

وأشار صابر إلى أن الكثافات أعلى الطرق الدائرية تنحصر فقط فى مناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق دار السلام وأعلى المرج، ومدخل نفق السلام يشهد بعض الأحجام، ومحور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى مطلع كوبرى صفط للقادم من شارع ثروت ومتجه للدائرى، ويفضل سلوك أحمد عرابى، وكذلك أحجام بشارع الجامعة، مشيرا إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب محور الفنجرى للخارج من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، إلى تجنب كبارى: أكتوبر، 15 مايو وعباس، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.