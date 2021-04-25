التعليم: لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة الإعدادية والثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة "الإعدادية والثانوية"، داعيا إلى عدم تكرار هذا الطلب لأن هذا الموضوع تم حسمه.





جاء ذلك فى رد وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، اليوم الأحد، على مطالبات بإلغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة.

وأكد الوزير أن هناك متسعا من الوقت للتحضير أكثر من أى عام سابق مع العديد من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية والبث المباشر ومصادر تعلم ضخمة.

وفيما يتعلق بسنوات النقل، جدد الوزير تأكيده على انتهاء العام الدراسى لسنوات النقل بانتهاء الامتحانات الشهرية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجارى ضوابط تقييم المواد خارج المجموع بالمستوى الرفيع لسنوات النقل والإعدادية والمدارس الدولية.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، داعيا إلى عدم الجدال فى هذا الموضوع إطلاقا، وعلى الجميع احترامه، وأن ندع الطلاب يذاكرون فى هدوء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.