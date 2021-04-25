بالمعدول: الشكل لـ ربنا والفعل لـ الشيطان

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيكتور، أن الإرهابين منذ سنوات وهم يصدرون الدين كستار لتجارتهم الفاسدة، مضيفًا: "مين إمتى كان الدين بيقول كده، اللى عمل حادثة الدير البحرى فى 1997 واللى يدمر السياحة فى شرم الشيخ واللى يدمر كنيسة واللى يقتل ضابط زى محمد مبروك، يبقى ربه ربنا! اللى بيعمل كده ربه الشيطان".

وأوضح أن اليوم 25 إبريل هو ذكرى تحرير سيناء والتى عادت بجهود وتعب وعرق وتخطيط ولادها المصريين الشرفاء الذين عبروا قناة السويس، لافتًا إلى أن مع كل يوم بتتابع ثلاثية الوعى "هجمة مرتدة، الاختيار 2، القاهرة كابول"، تكون مصر دائما هى الهدف، لأولادها هدف الأمن والآمان والمستقبل، ولأعدائها هدفهم التدمير والخراب.

وأشار إلى أن هناك لعبة كبيرة تم تصديرها للمواطنين منذ 93 عامًا، مع إنشاء جماعة الإخوان فى 1928، فهى فى الشكل دين وتقوى وإيمان وفى الحقيقة فكر وٌجد واستغل ووجه حسب المستجدات، حتى جاءت الألفية الجديدة وأخذت اللعبة منحى خطر.

داعيًا إلى الانتباه لقواعد اللعبة وما يحاك للبلد وما ينفذ لمحاربتها، مضيفًا: "دائما خططهم بتفشل لأن ربنا حارسها، والاختيار الأكيد بيكون مصر".