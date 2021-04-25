الزراعة: تحصين أكثر من 1.6 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

جدة - نرمين السيد - كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد تلقى تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال الحملة التى بدأت فى 3 أبريل الجارى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليون و645 ألفا و208 رؤوس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بينها مليونا و247 ألفا و218 رأس أبقار، و347 ألفا و603 رؤوس أغنام، و50 ألفا و387 رأس ماعز حتى 24 أبريل الجارى.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.