فيديو: عيد تحرير سيناء .. التنمية لا تتوقف فى أرض الفيروز

جدة - نرمين السيد - تحرص الدولة دائمًا على إقامة المشروعات التنموية والخدمية، لتقديم خدماتها للمواطن بأرض سيناء، مما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على تنفيذ المشروعات التنموية فى مواعيدها المحددة.





ويستعرض "دوت الخليج" أبرز المشروعات التنموية التى تم تنفيذها على أرض الفيروز، منها تطوير مسار العائلة المقدسة أول طريق التنمية، وإنشاء 47 ألف وحدة سكنية و64 مدرسة، كما تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38.1 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير 13 مستشفى و42 وحدة صحية. وأنشأت الدولة 5 مناطق صناعية جديدة خلال 2020، ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنويا بالعريش، وأنقت 70 مليار جنيه للاستثمار فى قطاع المياه، وتمكنت من استصلاح 275 ألف فدان من إجمالى 400 ألف، وإنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، وبلغت قيمة الاستثمارات فى الكهرباء 10 مليارات جنيه.

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