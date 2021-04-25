فيديو.. ورشة سمكرة مجهزة.. حياة كريمة تحقق حلم إبراهيم وشقيقه مصطفى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع دهب غريب، خلال حلقة جديدة من برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع شراء محل لأن ما يأتى له بالكاد يكفية معيشة، مضيفًا: "أنا عايز الرزق وأكفى ولادى، أنا مش عايز أرتاح فى يوم غير الأحد بس".
فى حين قال شقيقه مصطفى، إنهما يعملان بأقل الإمكانيات من معدات، لافتًا إلى أن لديه ابن فى الصف الثالث الإعدادى.
وأوهمتهما دهب غريب، أن سيارتها تحتاج إلى سمكرة، إلا أنها تفاجئهما بما فعلته مؤسسة حياة كريمة، بعقد إيجار لمدة 6 أشهر لورشة جاهزة بجميع المعدات.
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