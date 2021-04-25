“هنا موعد صرف منحة ال500 جنيه مصري” رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

هنا موعد صرف منحة ال500 جنيه عبر موقع وزارة القوي العاملة رابط الحصول عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، وذلك حيث ازداد البحث مؤخراً لمعرفة ما اذا كان هناك دفعة جديدة خلال شهر أبريل تخص صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك بعد أن صرفت لكل فرد مستحق ثلاثة آلاف جنيه منذ بدء صرفها في يونيو الماضي وخلال المراحل الثلاثة السابقة، حيث تم صرفها لمحدودي أو معدومي الدخل من العمالة المصرية اليومية أو أصحاب الحرف أو المهن المتضررين من فيروس كورونا، كذلك خلال السطور التالية سنوضح لكم رابط الاستعلام عن موعد صرف منحة ال500 جنيه مصري، بالإضافة إلى مستحقي منحة العمالة الغير منتظمة.

منحة العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

وذلك حيث حددت وزارة القوى العاملة مستحقي منحة العمالة الغير منتظمة وهم العمالة اليومية، حيث يصنف عمال اليومية إلى عمال المقاولات وعمال الزراعة من يعملون بالأراضي ولا يمتلكون أي منها، كذلك العمال على مراكب الصيد وعمال الموانئ المختصين بالسفن من نجارة ولحم وخلافه، حيث صرفت وزارة القوى العاملة لكافة العمالة الغير منتظمة السابقة المسجلة بالوزارة ما يقدر بأكثر من مليار جنيه، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية حرصاً من سيادته على رعاية المواطنين المتضررين في ظل هذه الظروف، كما نوهت وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة بعدم التعرض للاحتيال من الصفحات والمواقع غير الرسمية، وذلك بعدم تقديم أي بيانات تخصهم سوى على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والذي سنعرضه خلال السطور التالية.

رابط الاستعلام عن منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

حيث يمكنك الاستعلام عن موعد صرف منحة ال500 جنيه مصري من خلال موقع وزارة القوى العاملة الرسمي، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة القوى العاملة.

من ثم اختر الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من الصفحة الرئيسية للموقع.

كذلك سيتطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك ثم اضغط على أيقونة استعلام.

وبذلك يمكنك الحصول عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة بالرقم القومي، ومعرفة موعد صرف منحة ال500 جنيه.