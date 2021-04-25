/628563/أحمد-بلال-جمهور-الزمالك-هو-اللى-بيفطس-لاعيبته-بإيده

وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"جمهور الزمالك هو اللى بيفطس لاعيبته بإيده ، جمهور الزمالك هو اللى عمل كده في باسم مرسى وأيمن حفنى وعمرو زكى وغيرهم".

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وتابع :" أين يوجد اللاعبين الأن “حد يقولى راحوا فين”، جمهور الفارس الأبيض تفاخر بيهم حتي السماء فجأة ويقولك ده كريستيانو وده ميسى وفى الاخر مفيش بطولة حتى ".

وأستكمل حديثة:" أنا لاأضع مصطفي محمد في دماغي عندما سألوني عنه عندها نصحتة وقولت انه لاعب مميز لاكن يحتاج إلي بعض من التطور من نفسه في بعض الحاجات، وليس أكثر من ذلك ، وهناك بعض من الإعلامين ركبوا التريند وهاجموني بدون سبب رغم أن الكابتن الكبير على خليل طلع في قناة الزمالك وقال نفس كلامى أن مصطفى محمد مهاجم كويس بس محتاج يطور بعض الحاجات".

وأختتم حديثة:" وأنا راجع من تركيا كلمنى ممدوح عباس وعرض عليا مبلغ كبير للعب للزمالك ولكن رفضت مقدرش الاقى نفسى في فرقة بتناقس الاهلى ".