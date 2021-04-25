/628566/ظهور-إسماعيل-ياسين-في-مسلسل-موسى-يثير-غضب-رواد-السوشيال-ميديا

ظهر شبيه الفنان إسماعيل ياسين، عبد الرحمن أبو ليلة، مجسدًا دور الفنان القدير في مسلسل موسى الحلقة 12 بطولة محمد رمضان، في مشهد لم يتعدى مدته الدقيقتين يدخل فيه الفنان إسماعيل ياسين ليشتري عدد 3 كرافات من موسى.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور بعد ظهور اسماعيل ياسين في مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، وأول تعليق لشبيه اسماعيل ياسين على المشهد.

أثار ظهور إسماعيل ياسين ضمن مشاهد الحلقة 12 من مسلسل موسى غضب رواد السوشيال ميديا، فوصفه البعض بالتطاول، ووصفه البعض الآخر بأنه مشهد غير إنساني.

الجمهور يثور على محمد رمضان

فعلقت إحدى المتابعين للمسلسل قائلة: "المشهد ده في منتهى التطاول على شخص الفنان إسماعيل ياسين الله يرحمه، الراجل عند ربنا وانتوا بتهزقوه في مشهد بكومبارس يشبهه بدون أي داعي؟، محمد رمضان يجي إيه في تاريخ فنان كبير أضحك أجيال من المصريين والعرب ولازالت أعماله باقية للتاريخ؟! من حق أحفاد إسماعيل ياسين يقاضوا مسلسل موسى وصناعه".

بينما علق أحد أفراد عائلة اسماعيل ياسين على المشهد قائلًا: "استفاد إيه محمد رمضان في وسط مسلسله لما جاب اسماعيل يس طلعه بالصورة الوحشه دي؟، مسلسل ناجح و مافيش اي داعي للغلط في الناس و تشويههم، أنا مش بتكلم بقى عن قيمة إسماعيل يس وإنه رمز من رموز مصر، أنا بتكلم عنه كإنسان، راجل عند ربنا، ليه عائلة و ليه حبايب وفي حاله، ليه لتاني مرة محمد رمضان يسئ لإسماعيل يس؟!، بجد غريبة وأنا كفرد من أسرة إسماعيل يس حزنت من كل قلبي لما شوفت المشهد، فما بالك بأمي و باقي العائلة، حسبي الله و نعم الوكيل".

شبيه محمد اسماعيل يرد على الجدل المثار بشأن مشهد موسى

ردّ الممثل المصري ​عبد الرحمن أبو ليلة​ في تصريح خاص له، قائلاً: "غير مقصود إهانة إسماعيل ياسين، والمشهد المخزى منه كوميدي وليس التقليل منه وأنا أحترم إسماعيل ياسين كثيرًا، وقد يكون البعض أساء فهم المشهد".

مسلسل موسى

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، منذر رياحنة، محمد ريحان، حمدي الوزير، تارا عماد، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر.