/628567/إنتقاد-برلماني-بسبب-عدم-إنشاء-مصانع-جديدة-بالمنيا-والحكومة-ترد-بنستورد-الولاعة-والقلم-الجاف

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الناىب محمد السلاب وكيل اللجنة طلب الاحاطة المقدم من عدد من النواب نواب عن محافظة المنيا حول تدهور الصناعة وعدم إنشاء مصانع جديدة في المنيا.

واستعرض النواب أحمد حته، وإيهاب عبد العظيم،وكريم بدر حلمي، وسعودي عبد الرحمن، وناصر هديه، طلب الاحاطة بشأن عدم إنشاء مصانع جديدة بالصعيد كله، وخاصة محافظة المنيا مع عدم وجود أي حوافز ولا تيسيرات للمناطق الصناعية .

اعفاء المناطق الصناعية بالمنيا من الضرائب

وطالب النائب حمد حته عن داىرة مغاغة والعدوة وبني مزار باعفاء ضريبي بالمناطق الصناعية بالمنيا لمدة عشر سنوات وذلك لجذب الاستثمارات اسوة بالمناطق الصناعية الاخرى، مؤكدًا أن الصناعة هي عماد الاقتصاد الحقيقي وهو ما كشفته جائحة كورونا مؤخرا حيث كانت الصناعة والزراعة هما خط الدفاع والصمود للاقتصاد والذي جعل الاقتصاد في الدولة اكثر صلابة في مواجهة الاثار التي ضربت اقتصاديات العالم.

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وأضاف حته:" المنيا محرومة فنيا وصناعيا ولابد من وجود التدريب والتأهيل لانه الاساس لاي صناعة ولا فائدة من وجود مصانع دون صناع ومهما تم من بنية أساسية أو مناطق ومصانع فلابد من شباب مؤهل قادر على العمل ولابد من انشاء مراكز تدريب بالمناطق الصناعية"، مشيرا الى ان الرخام في المنيا موجود وهناك سيارات تحمل ١٠٠ طن من الرخام خلال نقله من مناطق انتاجه الى مناطق تصنيعه ولابد من عمل مصانع للرخام بالقرب من مناطق الانتاج لتوفير النقل والحفاظ على الطرق.

كما طالب أحمد حته وزارة الصناعة بتحديد خطة الاستثمارات الصناعية والصناعات المستهدفة مؤكدا ان هناك مصانع موجودة وتحتاج تشغيل مشيرا الى ان الصناعات وتنميتها بالمنيا تحل مشاكل كبيرة وتوفر فرص عمل خاصة اكبر نسبة بطالة بين محافظات الصعيد في المنيا .

ودعا النائب احمد حته وعدد من النواب اللجنة وممثلي الحكومة الى زيارة محافظة المنيا ، كما دعا بعض النواب الى انشاء مديريات لصناعة بالمحافظات على غرار الوزارات الاخرى وان تحدد كل مديرية خطة الاستثمارات الصناعية بكل منطقة وتقسيم الصناعات بين المحافظات وعمل خطة متكاملة للصناعة وهذا يساعد على توفير فرص عمل والقضاء على البطالة .

وقال ممثل هيئة التنمية الصناعية أن مصر تحتاج كثير من الصناعات مثل صناعة الولاعة والقلم الجاف والسكر وهي صناعة مطلوبه ويتم استيرادها ولا تزال عملية الاستيراد للقلم الجاف والولاعات موجوده .

من ناحيته قال النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب عن المنيا أنه ينقل للجنة صرخة ٦مليون مواطن لتدهور الصناعة، فيما قال النائب محمد المرشدي عضو اللجنة ان التدهور الصناعي نتيجة اغراق الاسواق بالبضائع التي تدخل مصر بطرق غير شرعية بدون جمارك ولا ضريية قيمة مضافة مما يجعل تكلفة المنتج المحلي اعلى بكثير من الضاىع المستوردة المهربة .

وقال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة :" نتمنى طفرة في هيئة التنمية الصناعية في محافظة المنيا لان الصناعة هي الضمانة للتنمية الاقتصادية وظهرت الاهمية الكبرى للصناعة مع جائحة كورونا ، واللجنة ستنظم زيارة الى محافظة المنيا بناء على دعوة نواب المنيا ".

وقال ممثل هيئة التنمية الصناعية أن هناك توجيه رئاسي بمسح كافة الاراضي الصناعية في مصر وستقوم اللجنة المختصة بزيارة كل المحافظات وحصر كل الصناعات الرسمية وغير الرسمية لاعداد خريطة صناعية حيث بدات اللجنة برئاسة رئيس الوزراء عملها في القاهرة.