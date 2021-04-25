/628568/أيمن-بهجت-قمر-يهاجم-محمد-رمضان-بعد-مشهد-اسماعيل-ياسين-في-موسى

هاجم المؤلف أيمن بهجت قمر، الفنان محمد رمضان باعتباره أحد أفراد عائلة الفنان اسماعيل ياسين، بعد ظهور الاخير في مشهد من مسلسل موسى 12 من خلال الفنان عبدالرحمن ابوليلى شبيه اسماعيل ياسين.

دوت الخليج يرصد تعليق أيمن بهجت قمر حول مشهد اسماعيل ياسين في مسلسل موسى، فضلًا عن رد محمد رمضان على المهاجمات التي وجهت له.

كتب الشاعر أيمن بهجت قمر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: "الكلام خلص خلاص يارمضان وكلامكوا مع د.محمد أبو شقة".

وتابع حديثه: "بالاشارة الي ما تضمنته مسلسل موسى 12 من مشهد يجمع بين بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وبين شخصية الفنان الراحل اسماعيل يس، والذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ اظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه، كما جري تعمد التاكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائه في أدواره والتي اتخذ منها صانعوا العمل أداة للسخرية على لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانا واضحًا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته واخلاقياته بحسبان أن المشهد قد اظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته"

وأضاف: "وهو مما يمثل اساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما، وتشويه متعمد لسيرته بل ويشكل نيلًا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيء لأشخاص يعيشون عالة على غيرهم يأخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم".

رد محمد رمضان على مشهد اسماعيل ياسين

رد محمد رمضان على الهجوم الذي شُن عليه بعد عرض المشهد، من خلال حاسبه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موضحًا: "موسى في أول يوم عمل له وسط القاهرة سنة 1949، ما يعرفش لا سينما ولا فنانين ودا أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس".

بينما رد المخرج محمد سلامة على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب، ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسي، بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، تارا عماد، حمدي الوزير، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر، رياض الخولي، منذر ريحانة وعارفة عبد الرسول، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.